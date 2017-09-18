Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 18:36
    «Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео. Волгоград, ГИБДД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео

    «Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео

    комментировать
    • Фото: Royal Cars / youtube.com
    «Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео

    «Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео

    «Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео
    • Фото: Royal Cars / youtube.com

      • Административное дело по факту нарушения ПДД возбудила полиция Волгограда после просмотра видео с катанием по городу автомобилей с людьми на капотах.

      В Волгограде разыскивают двух мужчин и одну женщину, которые устроили странный перформанс на дороге. Все трое ехали на капотах отечественных автомобилей с пристегнутыми к зеркалам заднего вида руками. Видеозапись была опубликована на Yotube.

      После поездки участники сообщили, что это было «круто, но медленно», и заявили о желании в следующий раз покататься со скоростью 120 километров в час.

      В ГИБДД Волгограда возбудили административное дело по факту нарушения ПДД водителями, которые неправильно перевозили пассажиров. Личности всех участников заезда устанавливаются.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru