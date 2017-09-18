«Распятые» на капотах пассажиры катались по трассе в Волгограде: видео

Административное дело по факту нарушения ПДД возбудила полиция Волгограда после просмотра видео с катанием по городу автомобилей с людьми на капотах.

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ГИБДД

В Волгограде разыскивают двух мужчин и одну женщину, которые устроили странный перформанс на дороге. Все трое ехали на капотах отечественных автомобилей с пристегнутыми к зеркалам заднего вида руками. Видеозапись была опубликована на Yotube.



После поездки участники сообщили, что это было «круто, но медленно», и заявили о желании в следующий раз покататься со скоростью 120 километров в час.



В ГИБДД Волгограда возбудили административное дело по факту нарушения ПДД водителями, которые неправильно перевозили пассажиров. Личности всех участников заезда устанавливаются.