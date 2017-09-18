Работник фастфуда облизал и обокрал москвичку

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над
27-летней москвичкой.
Пострадавшая рассказала, что вечером вернулась в свою квартиру на Проспекте Мира и легла спать. Ночью же она проснулась и поняла, что в ее жилище находится неизвестный мужчина.
Незнакомец схватил хозяйку за горло и принялся душить, женщина попыталась дать ему отпор. Во время борьбы потерпевшая и злоумышленник упали с кровати, после чего гость представился Маратом и заявил, что не собирается причинять женщине вреда. После этого он «языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Затем мужчина похитил мобильный телефон и швейцарские наручные часы и скрылся. Материальный ущерб составил 250 тыс. руб.
Задержали подозреваемого на улице Павла Корчагина. Выяснилось, что 29-летнего мужчину зовут не Марат, а Магомед. В столице мужчина, приехавший из Дагестана, работает в ресторане быстрого питания.
Незнакомец схватил хозяйку за горло и принялся душить, женщина попыталась дать ему отпор. Во время борьбы потерпевшая и злоумышленник упали с кровати, после чего гость представился Маратом и заявил, что не собирается причинять женщине вреда. После этого он «языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Затем мужчина похитил мобильный телефон и швейцарские наручные часы и скрылся. Материальный ущерб составил 250 тыс. руб.
Задержали подозреваемого на улице Павла Корчагина. Выяснилось, что 29-летнего мужчину зовут не Марат, а Магомед. В столице мужчина, приехавший из Дагестана, работает в ресторане быстрого питания.
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