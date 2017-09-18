В центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство

На бульваре Шевченко в центре Донецка прогремел взрыв.
По данным правоохранительных органов, сработало самодельное взрывное устройство, которое находилось в сточной канаве. После взрыва сработали охранные сигнализации на расположенных рядом объектах.
По данным МВД ДНР, в результате ЧП никто не пострадал.
Полицейские тщательно обследовали место происшествия, а также вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным МВД ДНР, в результате ЧП никто не пострадал.
Полицейские тщательно обследовали место происшествия, а также вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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