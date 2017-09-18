Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 17:05

    В центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство

    комментировать

    В центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство

    В центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство

    На бульваре Шевченко в центре Донецка прогремел взрыв.

    По данным правоохранительных органов, сработало самодельное взрывное устройство, которое находилось в сточной канаве. После взрыва сработали охранные сигнализации на расположенных рядом объектах.

    По данным МВД ДНР, в результате ЧП никто не пострадал.

    Полицейские тщательно обследовали место происшествия, а также вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru