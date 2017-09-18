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  • 18.09, 17:05

    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до второй категории

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    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до второй категории

    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до второй категории

    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до второй категории
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мария» усилился до второй категории и приближается к французскому острову Мартиника в Карибском море.

    По данным американской Национальной метеорологической службы, в настоящий момент «Мария» находится в 135 км к востоку от французского острова Мартиника в Карибском море. Порывы ветра достигают примерно 175 км/ч.

    На Мартинике уровень метеотревоги повышен до красного. Такая же степень опасности ранее была объявлена на соседнем французских островах Гваделупа. Сейчас там сохраняется оранжевый уровень угрозы. Метеорологи прогнозируют, что туда ураган придет позднее Мартиники — к ночи на вторник. Однако уже сейчас на острове закрыты все школы и госучреждения, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, ураган «Мария» пройдет через два главных острова Гваделупы — Бас-Тер и Гран-Тер, где уже объявлена тревога. «Желтый» уровень тревоги объявлен также в районе Карибского бассейна, в том числе на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, которым ураган «Ирма» нанес масштабный ущерб.

    Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Стихия классифицируется как шторм и получает имя, если скорость ветра в эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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