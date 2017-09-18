Взрыв прогремел в курортном Лимасоле на Кипре

Мощный взрыв прогремел утром в городе Лимасол в Республике Кипр.
По предварительным данным на кипрском курорте Лимасол взорвалась заминированная машина 29-летней жительницы острова. Полиция пока не комментирует произошедшее, отмечая, что идет расследование, сообщает ТАСС.
Сведений о пострадавших не поступало.
Лимасол — второй по величине город республики и самый южный город Европы. Это самый известный курорт Кипра, куда часто летают на отдых туристы из России.
Сведений о пострадавших не поступало.
Лимасол — второй по величине город республики и самый южный город Европы. Это самый известный курорт Кипра, куда часто летают на отдых туристы из России.
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