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  • 18.09, 17:05

    Взрыв прогремел в курортном Лимасоле на Кипре

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    Взрыв прогремел в курортном Лимасоле на Кипре

    Взрыв прогремел в курортном Лимасоле на Кипре

    Мощный взрыв прогремел утром в городе Лимасол в Республике Кипр.

    По предварительным данным на кипрском курорте Лимасол взорвалась заминированная машина 29-летней жительницы острова. Полиция пока не комментирует произошедшее, отмечая, что идет расследование, сообщает ТАСС.

    Сведений о пострадавших не поступало.

    Лимасол — второй по величине город республики и самый южный город Европы. Это самый известный курорт Кипра, куда часто летают на отдых туристы из России.

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