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  • 18.09, 17:05
    В США мастер по ремонту аттракционов рухнул с колеса обозрения: видео. США, аттракционы, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США мастер по ремонту аттракционов рухнул с колеса обозрения: видео

    В США мастер по ремонту аттракционов рухнул с колеса обозрения: видео

    1 комментарий
    • Фото: Viridiana Ruiz Palacio / facebook.com
    В США мастер по ремонту аттракционов рухнул с колеса обозрения: видео

    В США мастер по ремонту аттракционов рухнул с колеса обозрения: видео

    В США мастер по ремонту аттракционов рухнул с колеса обозрения: видео
    • Фото: Viridiana Ruiz Palacio / facebook.com

      • В Америке сотрудник парка аттракционов получил травму, пока чинил сломанный элемент колеса обозрения. Он пытался отремонтировать кабину и сорвался с высоты нескольких метров.

      Инцидент произошел на ярмарке в городе Гринсборо (Северная Каролина) 15 сентября, но известно об этом стало только сегодня. У кабины, в которой находились два подростка, при подъеме возникли технические неисправности.

      Очевидцы сняли на видео, как рабочий осторожно забирается наверх, чтобы устранить поломку. Когда мастер оказался на крыше кабины, она внезапно качнулась, а мужчина, ударяясь о конструкцию колеса, полетел вниз. Серьезных травм монтер не получил. Он отделался переломом пальца на руке и уже на следующий день выписался из больницы.

      Ни находившиеся в кабине колеса обозрения подростки, ни другие посетители парка не пострадали. Как передают Вести.Ru, аттракцион решили закрыть на время проверки, после которой он заработал в обычном режиме.

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