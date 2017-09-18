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  • 18.09, 17:05
    Музыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет. дети и подростки, знаменитости, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, Ты супер Танцы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет

    Музыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет

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    Музыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет

    Музыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет

    Музыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет

      Расписание участников шоу «Ты супер! Танцы» состоит из усиленных репетиций. В перерывах между занятиями ребята успевают встретиться со звездными гостями. Юных артистов навестил популярный певец и композитор Брендон Стоун.

      Брендон решил тут же поставить с танцорами совместный номер. Для этого конкурсантам пришлось не только выучить новые движения, но и запеть. Больше часа Стоуна не отпускали от рояля, каждый участник проекта спешил продемонстрировать свои способности. Композитор сыграл и латину для бальников, и лезгинку для народников, не оставил без внимания и хип-хоперов с би-боями.

      Брендон Стоун, певец и композитор: «Может быть, кто-то из них станет из профессиональным танцором, профессиональным певцом, художником. У них обязательно будут шансы, если они будут работать над собой и верить в себя».

      Маленький Женя Щербаков мечтает стать звездой, чтобы им гордились тетя и двоюродная сестра Таня, которая занимается с Женей танцами.

      Евгений Щербаков, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Я бы хотел выступать на сцене так же, как он».

      В семье тети Женя живет уже 4 года. Отец отвез мальчика к родной сестре, когда стало понятно, что его брак развалился. Жена не перестанет пить, надежды нет.

      Татьяна Шатохина, двоюродная сестра Евгения Щербакова: «Правда, уже родной ребенок стал. Очень. Тяжело вспоминать то, что было».

      Три года назад отец Жени попал в больницу с воспалением легких, через несколько дней его не стало.

      Татьяна Шатохина: «Мы не знали долго, как ему об этом сообщить. Родители привезли большой подарок и сказали, что это папа передал ему напоследок, и объяснили, что он теперь стал звездочкой на небе».

      Евгений Щербаков: «10.43 Я вспоминаю его каждый день. Иногда бывает, что он мне во сне снится».

      От жизни с родителями у Жени остался только один старый снимок.

      Евгений Щербаков: «У меня есть фотография, сделанная в тот день, когда я родился. Папа, меня папа держал на руках, мама Оксана была с букетом цветов».

      На проекте Женя с другими ребятами беззаботно танцует под песни Брендона Стоуна и просто наслаждается этим временем.

      Брендон Стоун: «Да они просто зажигалки! Такие классные, такие талантливые. Я не ожидал, что все так танцуют. Все еще так поют!»

      смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №3
      «Ты супер! Танцы». Выпуск №3
      Каждая такая встреча со звездой для юных артистов — лишний повод поверить в то, что они смогут добиться всего, о чем мечтают. Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите 23 сентября в 20:00 на НТВ.

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