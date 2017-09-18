Музыкант Брендон Стоун дал участникам «Ты супер! Танцы» ценный совет

Расписание участников шоу «Ты супер! Танцы» состоит из усиленных репетиций. В перерывах между занятиями ребята успевают встретиться со звездными гостями. Юных артистов навестил популярный певец и композитор Брендон Стоун.
Брендон решил тут же поставить с танцорами совместный номер. Для этого конкурсантам пришлось не только выучить новые движения, но и запеть. Больше часа Стоуна не отпускали от рояля, каждый участник проекта спешил продемонстрировать свои способности. Композитор сыграл и латину для бальников, и лезгинку для народников, не оставил без внимания и хип-хоперов с би-боями.
Брендон Стоун, певец и композитор: «Может быть, кто-то из них станет из профессиональным танцором, профессиональным певцом, художником. У них обязательно будут шансы, если они будут работать над собой и верить в себя».
Маленький Женя Щербаков мечтает стать звездой, чтобы им гордились тетя и двоюродная сестра Таня, которая занимается с Женей танцами.
Евгений Щербаков, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Я бы хотел выступать на сцене так же, как он».
В семье тети Женя живет уже 4 года. Отец отвез мальчика к родной сестре, когда стало понятно, что его брак развалился. Жена не перестанет пить, надежды нет.
Татьяна Шатохина, двоюродная сестра Евгения Щербакова: «Правда, уже родной ребенок стал. Очень. Тяжело вспоминать то, что было».
Три года назад отец Жени попал в больницу с воспалением легких, через несколько дней его не стало.
Татьяна Шатохина: «Мы не знали долго, как ему об этом сообщить. Родители привезли большой подарок и сказали, что это папа передал ему напоследок, и объяснили, что он теперь стал звездочкой на небе».
Евгений Щербаков: «10.43 Я вспоминаю его каждый день. Иногда бывает, что он мне во сне снится».
От жизни с родителями у Жени остался только один старый снимок.
Евгений Щербаков: «У меня есть фотография, сделанная в тот день, когда я родился. Папа, меня папа держал на руках, мама Оксана была с букетом цветов».
На проекте Женя с другими ребятами беззаботно танцует под песни Брендона Стоуна и просто наслаждается этим временем.
Брендон Стоун: «Да они просто зажигалки! Такие классные, такие талантливые. Я не ожидал, что все так танцуют. Все еще так поют!»
Каждая такая встреча со звездой для юных артистов — лишний повод поверить в то, что они смогут добиться всего, о чем мечтают. Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите 23 сентября в 20:00 на НТВ.
Брендон Стоун, певец и композитор: «Может быть, кто-то из них станет из профессиональным танцором, профессиональным певцом, художником. У них обязательно будут шансы, если они будут работать над собой и верить в себя».
Маленький Женя Щербаков мечтает стать звездой, чтобы им гордились тетя и двоюродная сестра Таня, которая занимается с Женей танцами.
Евгений Щербаков, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Я бы хотел выступать на сцене так же, как он».
В семье тети Женя живет уже 4 года. Отец отвез мальчика к родной сестре, когда стало понятно, что его брак развалился. Жена не перестанет пить, надежды нет.
Татьяна Шатохина, двоюродная сестра Евгения Щербакова: «Правда, уже родной ребенок стал. Очень. Тяжело вспоминать то, что было».
Три года назад отец Жени попал в больницу с воспалением легких, через несколько дней его не стало.
Татьяна Шатохина: «Мы не знали долго, как ему об этом сообщить. Родители привезли большой подарок и сказали, что это папа передал ему напоследок, и объяснили, что он теперь стал звездочкой на небе».
Евгений Щербаков: «10.43 Я вспоминаю его каждый день. Иногда бывает, что он мне во сне снится».
От жизни с родителями у Жени остался только один старый снимок.
Евгений Щербаков: «У меня есть фотография, сделанная в тот день, когда я родился. Папа, меня папа держал на руках, мама Оксана была с букетом цветов».
На проекте Женя с другими ребятами беззаботно танцует под песни Брендона Стоуна и просто наслаждается этим временем.
Брендон Стоун: «Да они просто зажигалки! Такие классные, такие талантливые. Я не ожидал, что все так танцуют. Все еще так поют!»
Каждая такая встреча со звездой для юных артистов — лишний повод поверить в то, что они смогут добиться всего, о чем мечтают. Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите 23 сентября в 20:00 на НТВ.
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