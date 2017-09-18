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  • 18.09, 15:35

    Путин прибыл на учения «Запад-2017»

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    Путин прибыл на учения «Запад-2017»

    Путин прибыл на учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения «Запад-2017».

    На полигоне Лужский российский президент проинспектирует действия военных России и Белоруссии.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения. Песков подчеркнул, что это никак не связано с реакцией стран НАТО, в том числе США, которые выразили опасения в связи с масштабами этих учений.

    смотретьУчения России и Белоруссии вызвали панику на Западе
    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе
    Напомним, масштабные учения «Запад-2017» начались 14 сентября сразу на девяти полигонах России и Белоруссии. В учениях участвуют 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов. Со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

    В течение недели военные проведут боевые стрельбы с применением сил и средств авиации и войск ПВО. В Минобороны пояснили, что название учений объясняется исключительно географическим фактором.

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