Путин и Медведев выразили соболезнования родным Зураба Соткилавы

Президент направил телеграмму родным и близким оперного певца Зураба Соткилавы, скончавшегося на
81-м году жизни.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи кончиной народного артиста СССР, сообщили в пресс-службе Кремля.
Присоединился к соболезнованиям и Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что Зураб Соткилава обладал редким талантом и навсегда останется одним из самых ярких представителей российской оперной школы.
А министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Зураб Соткилава был одним из ведущих теноров современности.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Зураб Соткилава принадлежал к числу ведущих теноров современности, чье имя было широко известно во всем мире. Превосходный голос, незаурядное мастерство и яркий артистический темперамент принесли ему заслуженную славу и любовь слушателей».
Напомним, народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Артист несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания пройдет 20 сентября в Большом театре, похоронят же артиста в Грузии.
Надо сказать, что карьеру Зураб Соткилава начинал как футболист — он играл в основном составе тбилисского «Динамо», но из-за травм ушел из спорта. После этого он закончил консерваторию Тбилиси, солировал в Грузинском театре оперы и балета, а в начале 70-х дебютировал в Большом театре. Соткилава выступал на крупнейших сценах планеты и занимался преподавательской деятельностью.
Присоединился к соболезнованиям и Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что Зураб Соткилава обладал редким талантом и навсегда останется одним из самых ярких представителей российской оперной школы.
Ушел из жизни Зураб Лаврентьевич Соткилава — Артист с большой буквы, которого любят миллионы людей. И не только знатоки …Опубликовано Дмитрием Медведевым 18 сентября 2017 г.
А министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Зураб Соткилава был одним из ведущих теноров современности.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Зураб Соткилава принадлежал к числу ведущих теноров современности, чье имя было широко известно во всем мире. Превосходный голос, незаурядное мастерство и яркий артистический темперамент принесли ему заслуженную славу и любовь слушателей».
Напомним, народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Артист несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания пройдет 20 сентября в Большом театре, похоронят же артиста в Грузии.
Надо сказать, что карьеру Зураб Соткилава начинал как футболист — он играл в основном составе тбилисского «Динамо», но из-за травм ушел из спорта. После этого он закончил консерваторию Тбилиси, солировал в Грузинском театре оперы и балета, а в начале 70-х дебютировал в Большом театре. Соткилава выступал на крупнейших сценах планеты и занимался преподавательской деятельностью.
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