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  • 18.09, 15:35
    В Пермском крае подростки избили школьницу и подожгли ей волосы. Пермский край, Пермь, Приморье, дети и подростки, издевательства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Пермском крае подростки избили школьницу и подожгли ей волосы

    В Пермском крае подростки избили школьницу и подожгли ей волосы

    2 комментария
    В Пермском крае подростки избили школьницу и подожгли ей волосы

    В Пермском крае подростки избили школьницу и подожгли ей волосы

    В Пермском крае подростки избили школьницу и подожгли ей волосы

      Полицейские разбираются сразу в двух школьных конфликтах, произошедших в Приморье и Пермском крае.

      Видеозапись, на которой приморская школьница избивает сверстницу, вызвала большой общественный резонанс. Свидетелями драки стали несколько человек. Но вместо того чтобы разнять подростков, очевидцы снимали происходящее на камеру мобильных телефонов.

      Похожий случай произошел в Пермском крае. Там школьники решили проучить свою одноклассницу, якобы за то, что та не умеет хранить секреты. После издевательств подростки подожгли пострадавшей волосы.

      Известно, что пострадавшая школьница перестала ходить на занятия. Педагоги обратились в полицию с просьбой установить всех участников конфликта. К делу также подключились сотрудники СК.

      Не исключено, что социальные службы будут добиваться как минимум крупных штрафов для родителей подростков.

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