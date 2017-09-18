Названа причина гибели дайвера из Удмуртии в сочинской пещере

Спасатели озвучили предварительную причину смерти главы Союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова, тело которого было найдено в пещере в Сочи.
При попытке подняться на поверхность дайвер запутался в тросе, оставленном предыдущими экспедициями. Спустя трое суток после исчезновения тело Владимира Федорова обнаружили на глубине 42 метров в пещере Подземная Хоста. Сейчас к выяснению обстоятельств произошедшего подключились следователи. К выяснению обстоятельств также подключились эксперты-спелеологи.
Незадолго до смерти Федоров сделал по-настоящему сенсационное открытие: он нашел самую глубокую подземную пещеру России. Она находится в Голубом озере Пермского края, ее глубина 88 метров.
Казалось бы, на этом можно остановиться, но Федоров отважился на новое погружение в одном из опаснейших мест в стране — в так называемой системе Воронцовских подземных тоннелей в Краснодарском крае. Глубина там достигает 85 метров. Там он и погиб. Из-за сложного рельефа пещер поиски тела также были затруднены.
До Федорова в Воронцовских пещерах еще никому не удавалось побывать. У него не было ни карты, ни даже схемы примерного маршрута. Погружения он всегда совершал один.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Клюкина.
Незадолго до смерти Федоров сделал по-настоящему сенсационное открытие: он нашел самую глубокую подземную пещеру России. Она находится в Голубом озере Пермского края, ее глубина 88 метров.
Казалось бы, на этом можно остановиться, но Федоров отважился на новое погружение в одном из опаснейших мест в стране — в так называемой системе Воронцовских подземных тоннелей в Краснодарском крае. Глубина там достигает 85 метров. Там он и погиб. Из-за сложного рельефа пещер поиски тела также были затруднены.
До Федорова в Воронцовских пещерах еще никому не удавалось побывать. У него не было ни карты, ни даже схемы примерного маршрута. Погружения он всегда совершал один.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Клюкина.
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