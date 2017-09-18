Бил ногами и дверью: майор МВД напал на сотрудницу ресторана в Москве

В Москве администратор ресторана обвинила полицейского в жестоком избиении. Запись камеры наблюдения подтверждает ее слова. Видеокадры сейчас внимательно изучают сотрудники Следственного комитета.

В СК РФ начали проверку после инцидента в столичном ресторане. Майора Романа Пекишева уже отстранили от должности. Что стало причиной конфликта между сотрудницей ресторана и полицейским, сейчас выясняют сыщики. Они уже побеседовали с пострадавшей. Ее версию выслушала и корреспондент НТВ Анастасия Щапова.



Как ни пыталась пациентка нейрохирургического отделения, но сосчитать все гематомы и ушибы на своем теле не смогла. Это сейчас Анастасия уже в силах рассказать, что же с ней произошло, но когда ее доставили в больницу, она находилась без сознания. Девушка уверяет, что ее избил полицейский. Пострадавшая работает администратором в ресторане. И, по ее словам, в ту ночь всего лишь хотела доходчиво объяснить припозднившимся гостям, что заведение уже закрыто.



Анастасия Пенкина, пострадавшая: «Вы знаете, мне 37 минут по башке прыгали. Я не один раз теряла сознание, поэтому я плохо помню. Меня когда привели в палату и положили сюда, девочки думали, что я вообще не встану».



Видеокадры теперь изучают сотрудники Следственного комитета: крепкий мужчина наносит удары сотруднице ресторана, рядом, облокотившись на перила, стоит его спутница, абсолютно равнодушная к происходящему. Администратор заведения в какой-то момент находит в себе силы для сопротивления, пытается дать отпор. нападавший толкает ее и уже лежащую на полу бьет ногами и, кажется, дверью. В своем заявлении в СК Анастасия указала еще и то, что после случившегося у нее пропали ценные вещи.



Анастасия Пенкина: «Сережки золотые с бриллиантами не нашла до сих пор. Мой телефон — как вещественное доказательство, а серьги не найдены».



Тот самый человек, который, по версии следователей, наносил удары администратору ресторана, — сотрудник МВД, майор Роман Пекишев. Что важно — кандидат в мастера спорта по боксу. Конечно, едва ли девушка могла оказать сопротивление человеку с такими званиями. Интересно, что больше 10 лет Роман, по сути, перевоспитывает преступников. С 2007-го был начальником изолятора временного содержания на юге Москвы. А сейчас отдел, которым он руководит, курирует всю столичную конвойную службу. Соседи Пекишива, узнав о случившемся, поверить не могли, что сам он оказался за чертой закона. Подробнее — в репортаже НТВ.