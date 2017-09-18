Панорамный ресторан откроют в московском парке «Зарядье»

В новом парке «Зарядье» откроют ресторан, интерьер которого повторит убранство снесенной гостиницы «Россия».
В столичном парке «Зарядье» в октябре откроется панорамный ресторан с видом на Москву-реку. Заведение оформят в стиле ретро, его убранство будет напоминать интерьер располагавшейся здесь ранее гостиницы «Россия», сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы: «Ресторан откроется в юго-западной части „Зарядья“, вблизи Москворецкой набережной. Из его окон будет открываться вид на реку и город. У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров».
Ресторан будет рассчитан на 299 мест, что позволит обслуживать более 1200 посетителей в день.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, в День города Москвы. Планировалось, что парк будет работать круглосуточно, но вскоре часы работы изменили, чтобы контролировать поток посетителей. В первые же дни работы вандалы разбили в парке несколько стекол и выкопали часть специально выращенных для парка растений.
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы: «Ресторан откроется в юго-западной части „Зарядья“, вблизи Москворецкой набережной. Из его окон будет открываться вид на реку и город. У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, — это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены — витражные окна высотой от четырех до шести метров».
Ресторан будет рассчитан на 299 мест, что позволит обслуживать более 1200 посетителей в день.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, в День города Москвы. Планировалось, что парк будет работать круглосуточно, но вскоре часы работы изменили, чтобы контролировать поток посетителей. В первые же дни работы вандалы разбили в парке несколько стекол и выкопали часть специально выращенных для парка растений.
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