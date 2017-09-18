Юный слепой музыкант покорил жюри престижных конкурсов манерой игры

Жюри российских и международных музыкальных конкурсов поразил 16-летний Никита Плетнёв из Калининградской области. Дело не только в безупречном исполнении сложных классических произведений. Мальчик играет на фортепиано вслепую в буквальном смысле слова. Он потерял зрение 10 лет назад, но остался верен свой мечте и хочет стать выдающимся пианистом.

Моцарт, Бетховен, Шопен, Рахманинов… Юноша повторяет ноту за нотой, безошибочно исполняя любую мелодию на слух. Педагоги называют 16-летнего Никиту Плетнёва юным дарованием и пророчат слепому от рождения пианисту мировую славу.



Дарья Зинкевич, преподаватель музыкальной школы. «У нас так занятия происходят: я играю, он повторяет».



Как выяснила корреспондент НТВ Вероника Николаева, проблемы со зрением у Никиты были с первых дней жизни. Не помогли 11 операций, сделанные в лучших клиниках страны. В 6 лет ребенок окончательно ослеп. Когда надежды выздороветь не осталось, у мальчика неожиданно открылся талант — он начал на слух учиться играть на фортепиано. Главным кумиром Никиты стал Бах — музыкант, тоже лишенный зрения.



Мама привела Никиту в обычную музыкальную школу в городе Пионерский, где живет семья. Специальных учреждений для особенных детей в регионе нет, педагоги отказывались заниматься с незрячим музыкантом, боялись, что из-за проблем со здоровьем мальчик не справится с программой. Обучать Никиту музыке решилась только Дарья Зинкевич, а уже через год он стал дипломантом на парамузыкальном фестивале в Москве. Молодой пианист покорил известных музыкантов своей необычной манерой игры.



Дарья Зинкевич: «Музыканту нужно видеть размах рук, куда попал палец. У Никиты все это на уровне рефлексов, отработки. Надо 10, 20 раз повторить — он будет повторять. Это тяжело, но интересно».



На занятия Никита с мамой каждый день ездит в Калининград. Школа-интернат для детей с особенностями развития находится в 40 километрах от Пионерского. Все строго по расписанию: подъем в 5:00, дорога, уроки, короткий перерыв и снова в школу, но теперь уже в музыкальную.



Никите предлагали остаться жить в интернате, но он не согласился, ведь пришлось бы отказаться от уроков музыки. Времени на обычные детские занятия совсем не остается, говорит мама, но по-другому никак. Все свободное время юный исполнитель проводит за роялем.



Сейчас Никита Плетнёв — участник и лауреат многих престижных региональных, всероссийских и международных конкурсов, у него несколько концертов в год и две главных мечты в жизни — завести собаку-поводыря и стать хорошим пианистом.