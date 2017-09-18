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  • 18.09, 14:03

    Караченцов госпитализирован в институт Склифосовского

    7 комментариев
    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Караченцов госпитализирован в институт Склифосовского

    Караченцов госпитализирован в институт Склифосовского

    Караченцов госпитализирован в институт Склифосовского
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Известный артист театра и кино Николай Караченцов госпитализирован в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского.

    Об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении. В больнице уточнили, что Караченцов поступил в первую нейрохирургию.

    Между тем супруга Караченцова Людимила Поргина рассказала, что в НИИ Склифосовского актер проходит очередное обследование. По ее словам, такие обследования делаются два раза в год: весной и осенью. Она также добавила, что на зиму Караченцов поедет на отдых за границу, передает «Телеканал 360°».

    Людмила Поргина: «Мы два раза в год закладываемся в центр реабилитации или в „Склиф“, чтобы сдать все анализы, чтобы быть спокойными, что у нас все хорошо. А так он себя чувствует нормально. Красивый, сидит в розовом свитере. Занимается, руку свою разрабатывает».

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    Напомним, в феврале актер уже попадал в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и в 2005 году, когда его автомобиль врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В 2005 году актер получил серьезную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.

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