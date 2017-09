Украинский бизнесмен решил купить «дочку» «Сбербанка»

смотреть «Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине латвийско-белорусскому консорциуму

Предприниматель уже подал необходимые документы в Антимонопольный комитет. Сейчас заявление находится на рассмотрении. Этот процесс может занять до 3 месяцев.Как сообщает агентство « Украинские новости », Тигипко рассчитывает приобрести 99,9% акций VS Банка, которые в настоящий момент принадлежат «Сбербанку».По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.Напомним, в марте украинские власти решили ввести санкции против пяти структур российских банков , в том числе украинского «Сбербанка» и его «дочки» VS Bank. Им запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.Позднее «Сбербанк» объявил, что продаст свою украинскую дочернюю организацию консорциуму инвесторов , в который вошли латвийский Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.