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  • 18.09, 14:03

    Украинский бизнесмен решил купить «дочку» «Сбербанка»

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Котенко
    Украинский бизнесмен решил купить «дочку» «Сбербанка»

    Украинский бизнесмен решил купить «дочку» «Сбербанка»

    Украинский бизнесмен решил купить «дочку» «Сбербанка»
  • Фото: РИА Новости, Евгений Котенко

    • Бизнесмен Сергей Тигипко может стать новым владельцем львовского VS Банка — дочерей структуры «Сбербанка» на Украине.

    Предприниматель уже подал необходимые документы в Антимонопольный комитет. Сейчас заявление находится на рассмотрении. Этот процесс может занять до 3 месяцев.

    Как сообщает агентство «Украинские новости», Тигипко рассчитывает приобрести 99,9% акций VS Банка, которые в настоящий момент принадлежат «Сбербанку».

    По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

    смотреть«Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине латвийско-белорусскому консорциуму
    «Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине латвийско-белорусскому консорциуму
    Напомним, в марте украинские власти решили ввести санкции против пяти структур российских банков, в том числе украинского «Сбербанка» и его «дочки» VS Bank. Им запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.

    Позднее «Сбербанк» объявил, что продаст свою украинскую дочернюю организацию консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

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