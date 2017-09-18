Украинский бизнесмен решил купить «дочку» «Сбербанка»

Бизнесмен Сергей Тигипко может стать новым владельцем львовского VS Банка — дочерей структуры «Сбербанка» на Украине.
Предприниматель уже подал необходимые документы в Антимонопольный комитет. Сейчас заявление находится на рассмотрении. Этот процесс может занять до 3 месяцев.
Как сообщает агентство «Украинские новости», Тигипко рассчитывает приобрести 99,9% акций VS Банка, которые в настоящий момент принадлежат «Сбербанку».
По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Напомним, в марте украинские власти решили ввести санкции против пяти структур российских банков, в том числе украинского «Сбербанка» и его «дочки» VS Bank. Им запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.
Позднее «Сбербанк» объявил, что продаст свою украинскую дочернюю организацию консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.
Как сообщает агентство «Украинские новости», Тигипко рассчитывает приобрести 99,9% акций VS Банка, которые в настоящий момент принадлежат «Сбербанку».
По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Напомним, в марте украинские власти решили ввести санкции против пяти структур российских банков, в том числе украинского «Сбербанка» и его «дочки» VS Bank. Им запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.
Позднее «Сбербанк» объявил, что продаст свою украинскую дочернюю организацию консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.
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