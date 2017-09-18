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  • 18.09, 14:03

    Создатели смартбуса MatrЁshka рассказали о его перспективах на рынке

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Создатели смартбуса MatrЁshka рассказали о его перспективах на рынке

    Создатели смартбуса MatrЁshka рассказали о его перспективах на рынке

    Создатели смартбуса MatrЁshka рассказали о его перспективах на рынке
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Беспилотный автобус MatrЁshka российского производства представили на автосалоне во Франкфурте.

    Эту машину сделали конструкторы компании «Бакулин Моторс Групп». Ее генеральный директор рассказал о возможностях умного автобуса и перспективах.

    Алексей Бакулин, генеральный диреткор компании «Бакулин Моторс Групп»: «Мы добиваемся, чтобы наш смартбус пустили на закрытые территории — в парки, зоны отдыха, спортивные сооружения и так далее. Именно там будут использоваться первые беспилотники. Это большие территории, и там, где нужно перемещаться больше километра, наши машины будут нужны».

    По словам Барулина, эта технология непременно будет востребована, так как интерес к ней огромный. Как передает НСН, появление умных автобусов на дорогах общего пользования уже не за горами, но пока рано говорить об их применении в качестве общественного транспорта.

    Алексей Бакулин: «До выхода на дороги общего пользования нужно подождать 3–4 года, смартбус появится и там. Будет полностью изменена структура пользования транспортом: это будет не просто общественный или индивидуальный транспорт — будет беспилотный транспорт, который объединит в себе все эти задачи. По крайней мере в центре городов беспилотные автобусы точно появятся».

    Смартбусы MatrЁshka можно использовать не только для перевозки людей, и в логистике или промышленности.

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