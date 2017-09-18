Житель Курска упал с березы на свадьбе брата и разбился насмерть

Житель Курска разбился насмерть на свадьбе своего брата, когда пытался украсить ленточками семиметровую березу.
Трагедия случилась 16 сентября в Курске, в «Роще невест» на улице Тропинка. Как пояснили в СУ СКР по региону, 24-летний мужчина забрался на дерево, чтобы украсить его ленточками к свадебному торжеству. Однако не удержался и сорвался с семиметровой высоты. При падении мужчина сломал шейный отдел позвоночника и умер на месте до приезда медиков.
По факту гибели младшего брата жениха начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
По факту гибели младшего брата жениха начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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