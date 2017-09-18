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  • 18.09, 14:03

    Житель Курска упал с березы на свадьбе брата и разбился насмерть

    1 комментарий

    Житель Курска упал с березы на свадьбе брата и разбился насмерть

    Житель Курска упал с березы на свадьбе брата и разбился насмерть

    Житель Курска разбился насмерть на свадьбе своего брата, когда пытался украсить ленточками семиметровую березу.

    Трагедия случилась 16 сентября в Курске, в «Роще невест» на улице Тропинка. Как пояснили в СУ СКР по региону, 24-летний мужчина забрался на дерево, чтобы украсить его ленточками к свадебному торжеству. Однако не удержался и сорвался с семиметровой высоты. При падении мужчина сломал шейный отдел позвоночника и умер на месте до приезда медиков.

    По факту гибели младшего брата жениха начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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