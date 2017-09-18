В Совфеде призвали МВД и Генпрокуратуру проверить действия противников «Матильды»

Комитет Совфеда обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия организаций, выступающих против проката фильма Алексея Учителя «Матильда».
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой изучить жалобу на действия противников фильма Алексея Учителя «Матильда». Жалобу ранее направил глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, сообщил агентству RNS адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин.
Глава комитета Андрей Клишас подтвердил, что подписал документ в понедельник.
Андрей Клишас: «Комитет переправил в эти ведомства письмо Федеральной палаты адвокатов со своим сопроводительным».
В запросе говорится о поджоге студии «Лендок», где снимали «Матильду», о наезде на здание кинотеатра в Екатеринбурге автомобиля, а также о поджоге автомобилей у адвокатской конторы Добрынина.
Из запроса Совфеда: «Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия».
Ранее с подобным обращением в МВД и ФСБ обратились депутаты Госдумы. Министр культуры РФ Владимир Мединский написал главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо, в котором попросил обеспечить безопасность на показах «Матильды». По мнению министра, угрозы кинотеатрам и создателям фильма — не что иное, как цензура и беззаконие.
Глава комитета Андрей Клишас подтвердил, что подписал документ в понедельник.
Андрей Клишас: «Комитет переправил в эти ведомства письмо Федеральной палаты адвокатов со своим сопроводительным».
В запросе говорится о поджоге студии «Лендок», где снимали «Матильду», о наезде на здание кинотеатра в Екатеринбурге автомобиля, а также о поджоге автомобилей у адвокатской конторы Добрынина.
Из запроса Совфеда: «Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия».
Ранее с подобным обращением в МВД и ФСБ обратились депутаты Госдумы. Министр культуры РФ Владимир Мединский написал главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо, в котором попросил обеспечить безопасность на показах «Матильды». По мнению министра, угрозы кинотеатрам и создателям фильма — не что иное, как цензура и беззаконие.
Комментарии