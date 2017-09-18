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  • 18.09, 12:33

    Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду на этой неделе

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Сергеев
    Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду на этой неделе

    Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду на этой неделе

    Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду на этой неделе
  • Фото: РИА Новости, Владимир Сергеев

    • На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается преимущественно сухая и теплая погода.

    Как рассказали РИА Новости в погодном центре «Фобос», первый рабочий день столичный регион проведет в теплом секторе циклона. Это определит теплую, но неустойчивую погоду, местами не исключены небольшие дожди.

    В понедельник воздух в Москве прогреется до +23…25 градусов, в Подмосковье — до +21…26 градусов. Синоптики отмечают, что такая теплая погода в столице в этот день случается приблизительно раз в 17 лет. Абсолютный погодный максимум был зафиксирован в 2015 году, когда воздух прогрелся до +25,8 градуса.

    Во вторник, 19 сентября, регион пересечет холодный атмосферный фронт. С запада с ветрами придут холодные воздушные массы, которые понизят показания термометров. При этом общий температурный фон все равно останется на пару градусов выше нормы: днем +13…15 градусов, местами не исключены небольшие дожди.

    В среду увеличится разница между дневными и ночными температурами: ночью в мегаполисе будет +7…9 градусов, днем в столице +17…19.

    В четверг в регион придет теплый атмосферный фронт, ожидается +17…19 градусов. В пятницу ожидается сухая и теплая погода без осадков. Столбик термометра поднимется до 18–20 градусов тепла.

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