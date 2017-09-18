Упавшая скульптура травмировала 10-летнего любителя селфи в музее Церетели

10-летний мальчик получил открытый перелом в музее-мастерской Зураба Церетели в центре Москвы.
По данным правоохранителей, ребенок был на экскурсии в музее. Маленький посетитель решил сделать селфи с бронзовой скульптурой и случайно ее задел. После этого мальчик попытался подхватить падающую скульптуру, которая не была закреплена, но получил травму.
Пострадавший 10-летний ребенок был доставлен в больницу с открытым переломом и размозжением пальца на правой кисти, сообщает агентство «Москва».
Пострадавший 10-летний ребенок был доставлен в больницу с открытым переломом и размозжением пальца на правой кисти, сообщает агентство «Москва».
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