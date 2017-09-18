Суд огласил приговор двум девушкам, готовившим теракт в Ростове-на-Дону

Двух россиянок, планировавших теракт в торговом центре в
Ростове-на-Дону, приговорили к 14,5 и 9 годам лишения свободы.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум девушкам, обвиняемым в подготовке теракта в одном из торговых центров города. Татьяна Карпенко получила 14,5 лет колонии общего режима, Наталья Гришина — 9 лет. Фигуранткам также назначены штрафы в 150 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следствие установило, что ростовчанки Карпенко и Гришина были связаны с радикальными исламистскими группировками «Имарат Кавказ» и ИГИЛ, хотя обе девушки это отрицали. Преступницы были замужем за радикальными исламистами и планировали уехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГИЛ. После того, как один из членов их группировки был убит, девушки должны были отомстить за его смерть. Они собирались взорвать себя в одном из торгово-развлекательных центров. Для этого они изготовили бомбы, начиненные саморезами, и спрятали их в камуфляжных жилетах. Правоохранители предотвратили теракт.
Карпенко и Гришину признали виновными в подготовке теракта, содействию террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Гришина была признана невиновной в склонении третьего лица к совершению преступления, уточняет «Интерфакс».
Следствие установило, что ростовчанки Карпенко и Гришина были связаны с радикальными исламистскими группировками «Имарат Кавказ» и ИГИЛ, хотя обе девушки это отрицали. Преступницы были замужем за радикальными исламистами и планировали уехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГИЛ. После того, как один из членов их группировки был убит, девушки должны были отомстить за его смерть. Они собирались взорвать себя в одном из торгово-развлекательных центров. Для этого они изготовили бомбы, начиненные саморезами, и спрятали их в камуфляжных жилетах. Правоохранители предотвратили теракт.
Карпенко и Гришину признали виновными в подготовке теракта, содействию террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Гришина была признана невиновной в склонении третьего лица к совершению преступления, уточняет «Интерфакс».
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