Премьера на НТВ: в эфир выходит сериал «Бесстыдники»

24 сентября на телеканале НТВ в рамках проекта «Кино на грани» состоится премьера отечественной адаптации культового сериала «Бесстыдники».
Сериал «Бесстыдники» снимали в подмосковном городе Щёлково, который на экране предстал вымышленным городом Мамоново. По сюжету, главный герой сериала — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Герой давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.
Алексей Шевченков поделился своим впечатлением о проекте.
Алексей Шевченков, актер: «Сериал „Бесстыдники“ — это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала. Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы. На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей. У нас интересный сюжет, прекрасные партнеры, обстановка на площадке сложилась очень веселая. Особенно мне запомнилась сцена, в которой меня хоронили. Конечно, сложно сказать, как отнесется российский зритель к такому жанру, но одно могу сказать точно: история показана очень правдоподобно!»
Проект является российской адаптацией британского комедийно-драматического сериала Shameless, обладателя таких престижных наград, как BAFTA и British Comedy Awards.
Андрей Чадов, актер: «Адаптация проекта Shameless — это очень интересный эксперимент. И этот эксперимент удался».
Саундтреком к сериалу стали российские хиты разных лет, начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати. Следует отметить, что музыка стала одним из важнейших акцентов проекта. Для поиска подходящих треков создатели сериала обратились к помощи пользователей соцсетей. Более 100 желающих прислали свою музыку для озвучивания картины. Не остался в стороне и певец Серёга (Сергей Пархоменко): известный музыкант настолько вдохновился проектом, что совершенно бесплатно отдал свои новые хиты создателям.
Сериал «Бесстыдники» смотрите на НТВ по воскресеньям в 23:00.
Алексей Шевченков поделился своим впечатлением о проекте.
Алексей Шевченков, актер: «Сериал „Бесстыдники“ — это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала. Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы. На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей. У нас интересный сюжет, прекрасные партнеры, обстановка на площадке сложилась очень веселая. Особенно мне запомнилась сцена, в которой меня хоронили. Конечно, сложно сказать, как отнесется российский зритель к такому жанру, но одно могу сказать точно: история показана очень правдоподобно!»
Проект является российской адаптацией британского комедийно-драматического сериала Shameless, обладателя таких престижных наград, как BAFTA и British Comedy Awards.
Андрей Чадов, актер: «Адаптация проекта Shameless — это очень интересный эксперимент. И этот эксперимент удался».
Саундтреком к сериалу стали российские хиты разных лет, начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати. Следует отметить, что музыка стала одним из важнейших акцентов проекта. Для поиска подходящих треков создатели сериала обратились к помощи пользователей соцсетей. Более 100 желающих прислали свою музыку для озвучивания картины. Не остался в стороне и певец Серёга (Сергей Пархоменко): известный музыкант настолько вдохновился проектом, что совершенно бесплатно отдал свои новые хиты создателям.
Сериал «Бесстыдники» смотрите на НТВ по воскресеньям в 23:00.
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