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  • 18.09, 11:02

    Основатель Rolling Stone выставит журнал на продажу

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    • Фото: Reuters © 2017, Lucas Jackson
    Основатель Rolling Stone выставит журнал на продажу

    Основатель Rolling Stone выставит журнал на продажу

    Основатель Rolling Stone выставит журнал на продажу
  • Фото: Reuters © 2017, Lucas Jackson

    • Основатель музыкального журнала Rolling Stone заявил о готовности продать его.

    Основатель американского журнала о музыке Rolling Stone Янн Веннер заявил, что намерен продать контрольный пакет его акций. План по продаже был разработан сыном Веннера Гусом.

    Ранее компания Wenner Media из-за финансовых трудностей продала 49% акций стартапу из Сингапура BandLab Technologies, но кто купит контрольный пакет, пока неизвестно, сообщает издание New York Times. Веннер уточнил, что хочет остаться главным редактором издания.

    Янн Веннер, основатель журнала Rolling Stone: «Я люблю свою работу, я получаю от нее удовольствие и наслаждался ей долгое время.»

    Основатель журнала добавил, что продажа станет «разумным решением». Веннер надеется найти покупателя, который понимает концепцию журнала и располагает «кучей денег».

    Янн Веннер основал журнал Rolling Stone в 1967 году в Калифорнии. В настоящее время его редакция находится в Нью-Йорке. Журнал считается одним из самых влиятельных изданий о рок-музыке. В России он выходит с 2004 года.

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