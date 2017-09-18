ФСБ задержала контрабандистов, перевозивших наркотики в грузовиках с овощами

ФСБ России пресекла деятельность группы международных контрабандистов, которые перевозили наркотики из Европы в Россию в фурах с овощами.
Группа перевозила крупные партии гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) из стран Европы транзитом через Молдавию в грузовиках с овощами. В дальнейшем наркотики продавались в Москве и Подмосковье.
В ходе расследования сотрудники ФСБ установили участников группы и выяснили, что контрабандой наркотиков они занимались на постоянной основе. В результате с поличным были задержаны гражданин России и гражданин Молдовы, у которых изъято не менее 31 килограммов гашиша, марихуаны и МДМА. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.
В ходе расследования сотрудники ФСБ установили участников группы и выяснили, что контрабандой наркотиков они занимались на постоянной основе. В результате с поличным были задержаны гражданин России и гражданин Молдовы, у которых изъято не менее 31 килограммов гашиша, марихуаны и МДМА. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.
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