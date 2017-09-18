В массовом ДТП на Кубани погибли три человека

На трассе «Дон» в Краснодарском крае столкнулись шесть автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие.
По предварительным данным, в аварии с шестью автомобилями погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. Еще пятеро доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по краю.
Авария случилась в 3:00 мск на трассе М4 «Дон», в районе села Степное Кущевского района. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Авария случилась в 3:00 мск на трассе М4 «Дон», в районе села Степное Кущевского района. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Комментарии