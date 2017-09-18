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  • 18.09, 11:02

    В массовом ДТП на Кубани погибли три человека

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    В массовом ДТП на Кубани погибли три человека

    В массовом ДТП на Кубани погибли три человека

    На трассе «Дон» в Краснодарском крае столкнулись шесть автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие.

    По предварительным данным, в аварии с шестью автомобилями погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. Еще пятеро доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по краю.

    Авария случилась в 3:00 мск на трассе М4 «Дон», в районе села Степное Кущевского района. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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