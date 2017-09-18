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  • 18.09, 11:02

    Порошенко прибыл в США для встречи с Трампом

    3 комментария

    Порошенко прибыл в США для встречи с Трампом

    Порошенко прибыл в США для встречи с Трампом

    Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США 18–21 сентября встретится с президентом США Дональдом Трампом и главами ряда европейских государств.

    Президент Украины Пётр Порошенко находится в США с рабочим визитом. Сегодня он встретится с лидерами украинской общины и представителями крымскотатарских организаций, а также посетит Военную академию США Вест-Пойнт.

    20 сентября украинский президент примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества и выступит в ходе общих дебатов 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В этот же день запланированы встречи Порошенко с президентами Польши и Австрии, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, сообщает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом намечена на 21 сентября. Как ранее отметили в МИД Украины, президенты будут обсуждать ситуацию в Донбассе. А также сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении украинских реформ.

    Кроме Порошенко Трамп также встретится с лидерами Турции и Афганистана. Позже американский президент проведет рабочий ланч с лидерами Южной Кореи и Японии для обсуждения северокорейской проблемы.

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