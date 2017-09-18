Объявлена награда за информацию о пропавшей под Волгоградом 5-летней девочке

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Калач-на-Дону Волгоградской области более 300 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку, которая вечером 15 сентября не вернулась домой после прогулки на детской площадке.
В операции задействована межведомственная группировка сил и средств. Ребенка ищут полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные, передает РИА Новости. Поиски продолжаются почти трое суток. За информацию о девочке администрация региона назначила вознаграждение в 1 миллион рублей. Об этом сообщил представитель Главного управления МВД РФ по Волгоградской области Антон Корнаухов.
Заявление об исчезновении девочки поступило в полицию вечером 15 сентября. Следствие возбудило уголовное дело. Накануне в прессе появилась информация о том, что в городе Калач-на Дону при осмотре одной из заброшенных построек удалось найти следы маленького ребенка и взрослого. Есть предположения, что они зашли в заброшенное здание, по лестнице дошли до второго этажа, где взрослый выкурил сигарету. Возможно, неизвестный сильно волновался, так как он не просто курил, а жевал мундштук. Со второго этажа следы снова ведут на улицу.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о судьбе или местонахождении девочки, обращаться по телефонам по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области
30–44-44 (8442) или в отделения города Калач-на-Дону: дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району (84472) 3–37-69; следственный отдел по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области 8–905-339–19-87. Конфиденциальность гарантируется.
Заявление об исчезновении девочки поступило в полицию вечером 15 сентября. Следствие возбудило уголовное дело. Накануне в прессе появилась информация о том, что в городе Калач-на Дону при осмотре одной из заброшенных построек удалось найти следы маленького ребенка и взрослого. Есть предположения, что они зашли в заброшенное здание, по лестнице дошли до второго этажа, где взрослый выкурил сигарету. Возможно, неизвестный сильно волновался, так как он не просто курил, а жевал мундштук. Со второго этажа следы снова ведут на улицу.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о судьбе или местонахождении девочки, обращаться по телефонам по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области
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