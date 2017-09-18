Нефтяные цены демонстрируют медленный рост

Черное золото эталонных марок медленно дорожает после существенного подъема по итогам прошлой недели.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по Москве стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 55 долларов 76 центов за баррель (+0,25%). В пятницу к закрытию рынка фьючерсы подорожали до 55 долларов 62 центов за баррель (+0,27%).



На электронных торгах в Нью-Йорке цена фьючерса на нефть WTI на октябрь выросла до 50 долларов 2 центов за баррель (+0,26%). Прошлую торговую сессию контракт завершил на отметке в 49 долларов 89 центов за баррель.



За минувшую неделю цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 5% благодаря оптимизму по поводу спроса на углеводороды в США по мере возобновления работы НПЗ, остановившихся после урагана «Харви». Также участники рынка надеются на продление соглашения ОПЕК о сокращении добычи.