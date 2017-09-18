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  • 18.09, 09:31

    Нефтяные цены демонстрируют медленный рост

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    Нефтяные цены демонстрируют медленный рост

    Нефтяные цены демонстрируют медленный рост

    Нефтяные цены демонстрируют медленный рост

    Черное золото эталонных марок медленно дорожает после существенного подъема по итогам прошлой недели.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по Москве стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 55 долларов 76 центов за баррель (+0,25%). В пятницу к закрытию рынка фьючерсы подорожали до 55 долларов 62 центов за баррель (+0,27%).

    На электронных торгах в Нью-Йорке цена фьючерса на нефть WTI на октябрь выросла до 50 долларов 2 центов за баррель (+0,26%). Прошлую торговую сессию контракт завершил на отметке в 49 долларов 89 центов за баррель.

    За минувшую неделю цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 5% благодаря оптимизму по поводу спроса на углеводороды в США по мере возобновления работы НПЗ, остановившихся после урагана «Харви». Также участники рынка надеются на продление соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

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