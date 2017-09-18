Президент Венесуэлы заявил, что «похож на Сталина»

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал телезрителям о своем портретном сходстве с Иосифом Сталиным.
В эфире еженедельной воскресной телепрограммы на канале Venezolana de Television президент Венесуэлы заявил, что многие отмечают его внешнее сходство с Иосифом Сталиным.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль. Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина».
При этом Мадуро подчеркнул, что «не использует методы диктатуры», в отличие от критикующих его мировых лидеров. В качестве примера Мадуро привел вопрос с проведением референдума о самоопределении в Каталонии и премьера Испании Мариано Рахоя.
Николас Мадуро: «Председатель правительства Испании Мариано Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?»
Мадуро заявил, что приказывал обеспечить безопасность людей при проведении в середине июля так называемого народного референдума, организованного политическими оппонентами президента Венесуэлы, «при том, что он был незаконным».
Тогда в плебисците, по данным оппозиции, приняли участие более 7,6 млн человек, из которых 98% высказались против созыва Конституционной ассамблеи. Тогда правительство Венесуэлы признало итоги референдума незаконными. А Минфин США расширил санкции против Венесуэлы в связи с объявлением выборов в национальное учредительное собрание страны.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль. Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина».
При этом Мадуро подчеркнул, что «не использует методы диктатуры», в отличие от критикующих его мировых лидеров. В качестве примера Мадуро привел вопрос с проведением референдума о самоопределении в Каталонии и премьера Испании Мариано Рахоя.
Николас Мадуро: «Председатель правительства Испании Мариано Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?»
Мадуро заявил, что приказывал обеспечить безопасность людей при проведении в середине июля так называемого народного референдума, организованного политическими оппонентами президента Венесуэлы, «при том, что он был незаконным».
Тогда в плебисците, по данным оппозиции, приняли участие более 7,6 млн человек, из которых 98% высказались против созыва Конституционной ассамблеи. Тогда правительство Венесуэлы признало итоги референдума незаконными. А Минфин США расширил санкции против Венесуэлы в связи с объявлением выборов в национальное учредительное собрание страны.
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