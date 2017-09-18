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  • 18.09, 08:00

    В Хабаровском крае ищут пропавших в акватории Амура рыбаков

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    В Хабаровском крае ищут пропавших в акватории Амура рыбаков

    В Хабаровском крае ищут пропавших в акватории Амура рыбаков

    В Комсомольском районе Хабаровского края спасатели ищут рыбаков, которые в середине прошлой недели отправились на промысел и не вернулись.

    Как сообщается на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, трое жителей Комсомольска-на-Амуре вышли в акваторию Амура утром 13 сентября, после чего связь с ними пропала. Домой они должны были вернуться до темноты, но этого не произошло. Родственники забили тревогу, помчались в полицию и написали заявление о пропаже людей.

    На берегу Амура другие рыбаки нашли куртку с документами и телефоном, а также вещи, которые могли принадлежать пропавшим мужчинам. По одной из версий, лодка могла перевернуться. Сообщается, что водолазные работы провести невозможно из-за сильного течения, поэтому спасатели обследуют береговую линию.

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