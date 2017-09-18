Косачёв: Россия не позволит экспериментов у своих границ

По мнению главы международного комитета Совета Федерации, военного решения корейского кризиса не существует. Об этом Константин Косачёв завил журналистам.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совета Федерации: «Лидеры Северной Кореи будут делать все для того, чтобы защититься от внешнего вмешательства… Поэтому до тех пор, пока США, другие западные страны, их союзники, соседи Северной Кореи, Южной Корея, Япония, другие региональные страны будут допускать возможность внешнего вмешательства и свержения существующего там режима, до тех пор КНДР и ее власти будут продолжать реализацию своей ядерной программы».
Так Косачёв прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон пытается найти мирное решение корейской проблемы, «но военный вариант также допускается», а также реплику постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что «США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН» и что «если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена». По словам российского сенатора, такая позиция США вызывает крайнее сожаление, цитирует РИА Новости.
Константин Косачёв: «Нет никакого нет сомнения, что если будет проведена какая-то военная операция, северокорейские власти, увы, реализуют те возможности, которые у них есть. И все это кончится очень плачевно, причём не только региона, но и для всего мира, включая США. США в этом смысле несколько комфортнее, потому что они находятся на значительном географическом отдалении. А вот нам, стране, которая имеет общую границу с КНДР, не до шуток. Мы не можем позволить ни США, ни каким-то другим странам, которые в этом вопросе занимают радикальные позиции, таким вот образом над Северной Кореей экспериментировать. Поэтому заявление Тиллерсона у меня вызывает искреннее сожаление. Это совершенно точно не решение северокорейской проблемы, при том понимании, что эта проблема очевидно существует и требует незамедлительного решения».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли «признаком тупика, в который зашли США». А в Госдуме реплику Хейли восприняли, как «крик души» и напомнили Вашингтону, что для проведения военной операции против Северной Кореи необходимо согласие мирового сообщества.
Так Косачёв прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон пытается найти мирное решение корейской проблемы, «но военный вариант также допускается», а также реплику постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что «США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН» и что «если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена». По словам российского сенатора, такая позиция США вызывает крайнее сожаление, цитирует РИА Новости.
Константин Косачёв: «Нет никакого нет сомнения, что если будет проведена какая-то военная операция, северокорейские власти, увы, реализуют те возможности, которые у них есть. И все это кончится очень плачевно, причём не только региона, но и для всего мира, включая США. США в этом смысле несколько комфортнее, потому что они находятся на значительном географическом отдалении. А вот нам, стране, которая имеет общую границу с КНДР, не до шуток. Мы не можем позволить ни США, ни каким-то другим странам, которые в этом вопросе занимают радикальные позиции, таким вот образом над Северной Кореей экспериментировать. Поэтому заявление Тиллерсона у меня вызывает искреннее сожаление. Это совершенно точно не решение северокорейской проблемы, при том понимании, что эта проблема очевидно существует и требует незамедлительного решения».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли «признаком тупика, в который зашли США». А в Госдуме реплику Хейли восприняли, как «крик души» и напомнили Вашингтону, что для проведения военной операции против Северной Кореи необходимо согласие мирового сообщества.
Комментарии