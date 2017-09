В Лос-Анджелесе назвали лучшие телесериалы года в жанре драмы и комедии

В Лос-Анджелесе проходит 69-я ежегодная церемония вручения престижных наград, вручаемых в США за лучшие телевизионные работы, трансляцию мероприятия ведет телеканал CBS В номинации «Лучший драматический сериал», престижную награду Академия телевизионных искусств и наук получили создатели сериала «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale ). На наградув этой номинации претендовали «Карточный домик» (House of Cards), «Корона» (The Crown), «Мир Дикого Запада» (Westworld), «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul), «Очень странные дела» (Stranger Things), «Это мы» (This Is Us).А лучшим комедийным сериалом уже третий раз подряд признан «Вице-президент» (Veep). Исполнительница главной роли в этом проекте Джулия Луи-Дрейфус шестой год подряд получила награду в категории «Лучшая комедийная актриса». В номинации на лучший комедийный сериал также были представлены «Американская семейка» (Modern Family), «Несгибаемая Кимми Шмидт» (Unbreakable Kimmy Schmidt), «Атланта» (Atlanta), «Кремниевая долина» (Silicon Valley), «Мастер не на все руки» (Master of None), «Черная комедия» (Black-ish).Актер Алек Болдуин получил «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном шоу Saturday Night Live. Этот проект также получил награды за лучшие эстрадные зарисовки, лучшую режиссуру на эстраде и лучшую женскую комедийную роль второго плана. Актриса Кэйт Маккиннон получила престижную награду за пародию на экс-госсекретаря США, бывшую первую леди Хиллари Клинтон.