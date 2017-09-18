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  • 18.09, 08:00
    Российские и белорусские военные защитили небо от условного противника. Белоруссия, Минобороны РФ, армии мира, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские и белорусские военные защитили небо от условного противника

    Российские и белорусские военные защитили небо от условного противника

    2 комментария
    Российские и белорусские военные защитили небо от условного противника

    Российские и белорусские военные защитили небо от условного противника

    Российские и белорусские военные защитили небо от условного противника

      Сегодня участники учений «Запад-2017» отработают уничтожение диверсантов и боевиков.

      Как сообщили в Минобороны России, накануне в ходе совместных учений военные отрабатывали пресечение нарушения границы в воздухе. Истребители при поддержке вертолетов уничтожили условного противника, а после этого нанесли удар по его позициям. Параллельно с этим танки и пехота подавили средства ПВО.

      Стратегические учения «Запад-2017» проходят на территории Белоруссии и трех полигонах в России. Более 12 тысяч военнослужащих участвуют в маневрах, которые закончатся они 20 сентября.

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