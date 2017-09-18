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  • 18.09, 04:57

    Гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

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    • Фото: @Team_Penske / twitter.com
    Гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

    Гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

    Гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar
  • Фото: @Team_Penske / twitter.com

    • Американский пилот Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал чемпионом сезона-2017 американской гоночной серии IndyCar.

    На заключительном этапе сезона IndyCar, который прошел в Сономе (штат Калифорния), Ньюгарден финишировал вторым. Первым к финишу пришел прошлогодний чемпион и партнер Ньюгардена по команде француз Симон Пажно. Третье место у еще одного пилота Penske австралийца Уилла Пауэра. Для Ньюгардена данная гонка стала 100 в карьере.

    В общем зачете 26-летний Ньюгарден набрал 642 очка и впервые в своей карьере стал чемпионом IndyCar. Второе место у Пажно (629), третье занял 37-летний новозеландец Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.

    Российский гонщик Михаил Алёшин из команды Schmidt Peterson занял 19 место в итоговой таблице IndyCar, набрав 237 очков, пишет ТАСС.





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