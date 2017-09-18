Гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

Американский пилот Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал чемпионом
сезона-2017 американской гоночной серии IndyCar.
На заключительном этапе сезона IndyCar, который прошел в Сономе (штат Калифорния), Ньюгарден финишировал вторым. Первым к финишу пришел прошлогодний чемпион и партнер Ньюгардена по команде француз Симон Пажно. Третье место у еще одного пилота Penske австралийца Уилла Пауэра. Для Ньюгардена данная гонка стала 100 в карьере.
В общем зачете 26-летний Ньюгарден набрал 642 очка и впервые в своей карьере стал чемпионом IndyCar. Второе место у Пажно (629), третье занял 37-летний новозеландец Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.
Российский гонщик Михаил Алёшин из команды Schmidt Peterson занял 19 место в итоговой таблице IndyCar, набрав 237 очков, пишет ТАСС.
В общем зачете 26-летний Ньюгарден набрал 642 очка и впервые в своей карьере стал чемпионом IndyCar. Второе место у Пажно (629), третье занял 37-летний новозеландец Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.
Российский гонщик Михаил Алёшин из команды Schmidt Peterson занял 19 место в итоговой таблице IndyCar, набрав 237 очков, пишет ТАСС.
.@JosefNewgarden wins the 2017 @Verizon #IndyCar Championship! #GoProGP pic.twitter.com/DABVsa3M16— IndyCar Series (@IndyCar) 18 сентября 2017 г.
🍩’s from your 2017 #INDYCAR Champ! Congrats to @JosefNewgarden, @Team_Penske and @TeamChevy! #GoProGP pic.twitter.com/1tuM3TiXtI— IndyCar Series (@IndyCar) 18 сентября 2017 г.
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