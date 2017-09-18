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  • 18.09, 04:57
    В Японии из-за тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали. Сахалин, Япония, погода, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Японии из-за тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали

    В Японии из-за тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали

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    В Японии <nobr>из-за</nobr> тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали

    В Японии из-за тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали

    В Японии <nobr>из-за</nobr> тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали
    • Фото: Reuters © 2017, Kyodo

      • Власти Японии обнародовали первые данные о погибших и пострадавших в результате тайфуна «Талим», который сейчас угрожает жителям Сахалина.

      Как передает телеканал NHK, в результате удара тайфуна «Талим» в Японии один человек погиб, не менее 35 получили травмы. Еще трое числятся пропавшими без вести.

      Самый тяжелый удар стихии пришелся на острова Кюсю и Сикоку, где в ряде районов произошел сход оползней. Там за сутки выпало от 300 до 55 миллиметров осадков, подтоплены дома. Из-за удара стихии в Японии были отменены более пятисот авиарейсов.

      Сейчас «Талим» через Японском море продвигается в направлении северного японского острова Хоккайдо и тайфун российского Дальнего Востока. Скорость ветра составляет от 30 до 40 метров в секунду.

      МЧС РФ распространило экстренное предупреждение на Сахалине в связи с приближением тайфуна. Занятия в школах Сахалина во вторую смену отменены. В регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с. Возможны техногенные аварии на островах, волны на море до 5 метров.

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