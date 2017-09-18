В Японии из-за тайфуна «Талим» 1 человек погиб, 35 пострадали

Власти Японии обнародовали первые данные о погибших и пострадавших в результате тайфуна «Талим», который сейчас угрожает жителям Сахалина.
Как передает телеканал NHK, в результате удара тайфуна «Талим» в Японии один человек погиб, не менее 35 получили травмы. Еще трое числятся пропавшими без вести.
Самый тяжелый удар стихии пришелся на острова Кюсю и Сикоку, где в ряде районов произошел сход оползней. Там за сутки выпало от 300 до 55 миллиметров осадков, подтоплены дома. Из-за удара стихии в Японии были отменены более пятисот авиарейсов.
Сейчас «Талим» через Японском море продвигается в направлении северного японского острова Хоккайдо и тайфун российского Дальнего Востока. Скорость ветра составляет от 30 до 40 метров в секунду.
МЧС РФ распространило экстренное предупреждение на Сахалине в связи с приближением тайфуна. Занятия в школах Сахалина во вторую смену отменены. В регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с. Возможны техногенные аварии на островах, волны на море до 5 метров.
Самый тяжелый удар стихии пришелся на острова Кюсю и Сикоку, где в ряде районов произошел сход оползней. Там за сутки выпало от 300 до 55 миллиметров осадков, подтоплены дома. Из-за удара стихии в Японии были отменены более пятисот авиарейсов.
Сейчас «Талим» через Японском море продвигается в направлении северного японского острова Хоккайдо и тайфун российского Дальнего Востока. Скорость ветра составляет от 30 до 40 метров в секунду.
МЧС РФ распространило экстренное предупреждение на Сахалине в связи с приближением тайфуна. Занятия в школах Сахалина во вторую смену отменены. В регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с. Возможны техногенные аварии на островах, волны на море до 5 метров.
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