Судебный детектив
ТВ-Эфир
Судебный детектив
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 03:27

    В Мексике застрелили 8 бандитов, выдававших себя за военных

    комментировать
    • Фото: nayaritenlinea.mx
    В Мексике застрелили 8 бандитов, выдававших себя за военных

    В Мексике застрелили 8 бандитов, выдававших себя за военных

    В Мексике застрелили 8 бандитов, выдававших себя за военных
  • Фото: nayaritenlinea.mx

    • В мексиканском штате Герреро произошла перестрелка между военным патрулем и бандитами, выдававшими себя за военнослужащих.

    Как сообщили мексиканские СМИ со ссылкой на представителя группы по координации безопасности штата Герреро Роберто Альвареса Эредии, бандиты, переодетые в военную форму, напали на военный патруль.

    Преступники передвигались на автомобилях, раскрашенных под военный транспорт. Патрульные открыли огонь и уничтожили 8 нападавших. Один военнослужащий погиб.

    Штат Герреро — один из самых криминогенных районов в Мексике, где идут постоянные войны преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США, напоминает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru