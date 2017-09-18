В Мексике застрелили 8 бандитов, выдававших себя за военных

В мексиканском штате Герреро произошла перестрелка между военным патрулем и бандитами, выдававшими себя за военнослужащих.
Как сообщили мексиканские СМИ со ссылкой на представителя группы по координации безопасности штата Герреро Роберто Альвареса Эредии, бандиты, переодетые в военную форму, напали на военный патруль.
Преступники передвигались на автомобилях, раскрашенных под военный транспорт. Патрульные открыли огонь и уничтожили 8 нападавших. Один военнослужащий погиб.
Штат Герреро — один из самых криминогенных районов в Мексике, где идут постоянные войны преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США, напоминает РИА Новости.
Преступники передвигались на автомобилях, раскрашенных под военный транспорт. Патрульные открыли огонь и уничтожили 8 нападавших. Один военнослужащий погиб.
Штат Герреро — один из самых криминогенных районов в Мексике, где идут постоянные войны преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США, напоминает РИА Новости.
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