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  • 18.09, 01:56

    Зашли в тупик: в Совфеде прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Зашли в тупик: в Совфеде прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР

    Зашли в тупик: в Совфеде прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР

    Зашли в тупик: в Совфеде прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • В Совфеде прокомментировали слова постпреда США в ООН о том, что «Северная Корея будет уничтожена».

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о необходимости военного разрешения конфликта с Северной Кореей и возможном уничтожении КНДР.

    По мнению Пушкова, реплика Хейли является признаком тупика, в который зашли США. Комментарий размещен на странице Пушкова в Twitter.




    Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозила, что «если КНДР продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена». А глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS заявил, что американские власти «стремятся найти мирное решение проблемы» вокруг КНДР, но не исключил военного решения проблемы.

    Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал реплику Никки Хейли «криком души» и напомнил, что для военной операции против Северной Кореи необходимо согласие мирового сообщества.

    смотретьСБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР
    СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР
    В пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При том, что в начале недели Совбез ООН принял новую резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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