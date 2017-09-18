Зашли в тупик: в Совфеде прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР

В Совфеде прокомментировали слова постпреда США в ООН о том, что «Северная Корея будет уничтожена».
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о необходимости военного разрешения конфликта с Северной Кореей и возможном уничтожении КНДР.
По мнению Пушкова, реплика Хейли является признаком тупика, в который зашли США. Комментарий размещен на странице Пушкова в Twitter.
Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозила, что «если КНДР продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена». А глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS заявил, что американские власти «стремятся найти мирное решение проблемы» вокруг КНДР, но не исключил военного решения проблемы.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал реплику Никки Хейли «криком души» и напомнил, что для военной операции против Северной Кореи необходимо согласие мирового сообщества.
В пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При том, что в начале недели Совбез ООН принял новую резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.
По мнению Пушкова, реплика Хейли является признаком тупика, в который зашли США. Комментарий размещен на странице Пушкова в Twitter.
Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну пр. КНДР без осмысления последствий, — признак тупика, в к-ый зашли США. О цене войны там думают?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 сентября 2017 г.
Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозила, что «если КНДР продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена». А глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS заявил, что американские власти «стремятся найти мирное решение проблемы» вокруг КНДР, но не исключил военного решения проблемы.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал реплику Никки Хейли «криком души» и напомнил, что для военной операции против Северной Кореи необходимо согласие мирового сообщества.
В пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При том, что в начале недели Совбез ООН принял новую резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.
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