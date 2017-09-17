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  • 18.09, 00:25

    Под Воронежем 5 человек пострадали в ДТП с участием трактора

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    Под Воронежем 5 человек пострадали в ДТП с участием трактора

    Под Воронежем 5 человек пострадали в ДТП с участием трактора

    В Воронежской области легковой автомобиль Nissan столкнулся с трактором и телегой, госпитализированы 5 человек.

    Сообщение пресс- службы ГУ МВД по Воронежской области: «В результате столкновения легкового автомобиля Nissan и трактора с телегой пострадали пять человек, они госпитализированы. Это водитель автомобиля Nissan, местный житель 1949 года рождения, а также четверо его пассажиров: двое мужчин 1987 и 1989 город рождения и две женщины 1972 и 1991 годов рождения».

    В полиции сообщили, что столкновение произошло в Хохольском районе. Автомобиль Nissan столкнулся с двигавшимся перед ним в попутном направлении трактором с телегой. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии, цитирует ТАСС.

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