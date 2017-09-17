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  • 17.09, 22:53

    В результате бури в Румынии погибли 8 человек

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    В результате бури в Румынии погибли 8 человек

    В результате бури в Румынии погибли 8 человек

    В результате бури в Румынии погибли 8 человек
  • Фото: Associated Press © 2017, Cornel Putan

    • Шквалистый ветер с грозой привели к гибели 8 человек на западе Румынии.

    В западных районах Румынии объявлен «оранжевый» код опасности погодных явлений. На регион обрушились гроза и шквалистый ветер, с порывами до 100 км в час, который срывал крыши и валил деревья. Подтверждена гибель восьми человек. Все погибшие получили смертельные травмы сорванными ветром предметами.

    По сообщению агентства Mediafax, не менее 70 человек, в том числе дети, получили травмы и попали в больницы. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

    Наибольшие разрушения буря принесла в уездах Арад, Бихор, Караш-Северен, Хунедоара. Там повалены деревья и мачты освещения, блокированы автотрассы, повреждены здания и автомобили.

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