В результате бури в Румынии погибли 8 человек

Шквалистый ветер с грозой привели к гибели 8 человек на западе Румынии.
В западных районах Румынии объявлен «оранжевый» код опасности погодных явлений. На регион обрушились гроза и шквалистый ветер, с порывами до 100 км в час, который срывал крыши и валил деревья. Подтверждена гибель восьми человек. Все погибшие получили смертельные травмы сорванными ветром предметами.
По сообщению агентства Mediafax, не менее 70 человек, в том числе дети, получили травмы и попали в больницы. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Наибольшие разрушения буря принесла в уездах Арад, Бихор, Караш-Северен, Хунедоара. Там повалены деревья и мачты освещения, блокированы автотрассы, повреждены здания и автомобили.
По сообщению агентства Mediafax, не менее 70 человек, в том числе дети, получили травмы и попали в больницы. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Наибольшие разрушения буря принесла в уездах Арад, Бихор, Караш-Северен, Хунедоара. Там повалены деревья и мачты освещения, блокированы автотрассы, повреждены здания и автомобили.
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