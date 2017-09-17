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  • 17.09, 22:54

    Кадыров опубликовал видео чеченца, арестованного в Ираке за участие в ИГИЛ

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    • Фото: RKadyrov_95 / telegram.me
    Кадыров опубликовал видео чеченца, арестованного в Ираке за участие в ИГИЛ

    Кадыров опубликовал видео чеченца, арестованного в Ираке за участие в ИГИЛ

    Кадыров опубликовал видео чеченца, арестованного в Ираке за участие в ИГИЛ
  • Фото: RKadyrov_95 / telegram.me

    • Уроженец Чечни, попавший в иракскую тюрьму после вступления в запрещенную в РФ группировку ИГИЛ, призывает на видео не вступать в ряды террористов.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram обращение члена запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Хасан Тагиров на видео рассказал, как выглядит группировка ИГИЛ изнутри, и призвал чеченскую молодежь не вступать в ряды террористов.

    Хасан Тагиров: «Я нахожусь в Ираке. Если кто-то хочет пополнить ряды ИГИЛ, ему лучше оставить эту идею. Это игра, это не халифат, не исламское государство. Эта организация создана, чтобы собрать наиболее активную часть мусульман в одном месте и уничтожить. Я многое повидал, много лжи пришлось услышать. Вам лучше оставить эту идею, если вы планируете приехать сюда и воевать на пути Аллаха, вы заблуждаетесь, это не путь Аллаха».

    По словам Кадырова, на видео Тагиров рассказывает о жестокости террористов, которые не жалеют никого, даже детей. «Исламское государство» и «халифат» — это обман, уверен Тагиров.

    Хасан Тагиров: «Сюда приехало огромное количество людей. Они были обмануты. Женщины приехали, последовав за своими супругами, привезли детей и здесь родились тоже. Но в Мосуле все погибли. По-моему, из русскоязычных я один остался в живых».

    В Мосуле было около 800 женщин и детей, говоривших по-русски, но все они погибли, передает Кадыров слова заключенного.

    Уроженец Грозного Хасан Тагиров в 2014 году уехал в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ, и увез с собой маленького сына. После этого Тагиров был объявлен в международный розыск. В 2017 году его обнаружили в развалинах Мосула вместе с сыном. Билал Тагиров стал одним из первых детей, которые вернулись в Россию. Его отец в настоящее время находится в иракской тюрьме.

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