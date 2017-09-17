«Крик души»: в Госдуме прокомментировали заявление США об уничтожении КНДР

Депутат Госдумы Владимир Шаманов назвал безответственным заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.
По словам руководителя комитета Госдумы по обороне, у США есть возможность уничтожить Северную Корею, однако для подобной операции необходимо согласие мирового сообщества.
Владимир Шаманов, депутат Госдумы: «Я думаю, что это такой крик души. Потому что если брать возможности Америки, то, конечно, таковые имеются. Но чтобы все сделать, я думаю, что на это потребуются иные усилия, и, прежде всего, согласие мирового сообщества. Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества».
При этом Шаманов отметил, что мировое сообщество никогда не согласится на сценарий с уничтожением КНДР, передает РИА Новости.
Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозила, что «если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена».
Напомним, что в пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При этом только в начале недели Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна. Теперь против КНДР могут быть приняты новые ограничительные меры.
Владимир Шаманов, депутат Госдумы: «Я думаю, что это такой крик души. Потому что если брать возможности Америки, то, конечно, таковые имеются. Но чтобы все сделать, я думаю, что на это потребуются иные усилия, и, прежде всего, согласие мирового сообщества. Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества».
При этом Шаманов отметил, что мировое сообщество никогда не согласится на сценарий с уничтожением КНДР, передает РИА Новости.
Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН, и пригрозила, что «если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно», она «будет уничтожена».
Напомним, что в пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. При этом только в начале недели Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна. Теперь против КНДР могут быть приняты новые ограничительные меры.
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