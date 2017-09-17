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  • 17.09, 22:54

    Тайфун «Талим» ожидают на Сахалине

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    • Фото: earthobservatory.nasa.gov
    Тайфун «Талим» ожидают на Сахалине

    Тайфун «Талим» ожидают на Сахалине

    Тайфун «Талим» ожидают на Сахалине
  • Фото: earthobservatory.nasa.gov

    • Спасатели предупреждают жителей Сахалина об урагане, скорость ветра при котором достигнет 38 м/с.

    МЧС России распространило предупреждение о мощном урагане в Сахалинской области в понедельник. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в регионе в понедельник ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с. Возможны техногенные аварии на островах.

    Из сообщения МЧС РФ: «Существует вероятность нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, нарушения жизнеобеспечения населения, нарушения работы всех видов транспорта, подтопление пониженных участков, населенных пунктов, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем».

    Региональное управление МЧС также предупреждает жителей региона об опасном волнении моря со второй половины понедельника и до середины дня во вторник. Уровень моря поднимется, а волны могут достигать 4–5 метров в высоту, что может привести к подтоплениям и повреждению сооружений на берегу.

    Резкое ухудшение погоды произойдет из-за приближения к островам тайфуна «Талим». В воскресенье тайфун накрыл Японию, вызвав ураган и сильнейшие ливни на островах Кюсю и Сикоку. Из-за удара стихии в Японии были отменены более пятисот авиарейсов.

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