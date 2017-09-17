Противники фильма «Матильда» устроили молитвенное стояние в Омске

В Омске активисты потребовали запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».
Чтобы заявить о своей позиции, активисты решили провести молитвенное стояние. В руках у участников акции были плакаты «Учитель, руки прочь от русского царя!» и «Народ имеет полное право на защиту своих святынь. Требуем не допустить проката фильма „Матильда“».
Как заявил иерей и настоятель храма священномученника Сильвестра Александр Лемешко, всего в молитвенном стоянии приняли участие более 100 человек. Между тем в УМВД по Омской области отметили, что на акции присутствовали около 20 участников, передает РБК.
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.
При этом противники фильма не только требовали его запрета и устраивали молитвенные стояния. Так, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные пытались сжечь студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
Как заявил иерей и настоятель храма священномученника Сильвестра Александр Лемешко, всего в молитвенном стоянии приняли участие более 100 человек. Между тем в УМВД по Омской области отметили, что на акции присутствовали около 20 участников, передает РБК.
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.
При этом противники фильма не только требовали его запрета и устраивали молитвенные стояния. Так, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные пытались сжечь студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
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