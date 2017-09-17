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  • 17.09, 21:23

    Противники фильма «Матильда» устроили молитвенное стояние в Омске

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    • Фото: Александр Лемешко / vk.com
    Противники фильма «Матильда» устроили молитвенное стояние в Омске

    Противники фильма «Матильда» устроили молитвенное стояние в Омске

    Противники фильма «Матильда» устроили молитвенное стояние в Омске
  • Фото: Александр Лемешко / vk.com

    • В Омске активисты потребовали запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

    Чтобы заявить о своей позиции, активисты решили провести молитвенное стояние. В руках у участников акции были плакаты «Учитель, руки прочь от русского царя!» и «Народ имеет полное право на защиту своих святынь. Требуем не допустить проката фильма „Матильда“».

    Как заявил иерей и настоятель храма священномученника Сильвестра Александр Лемешко, всего в молитвенном стоянии приняли участие более 100 человек. Между тем в УМВД по Омской области отметили, что на акции присутствовали около 20 участников, передает РБК.

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    Полицейские согласились охранять правопорядок на сеансах «Матильды»
    Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.

    При этом противники фильма не только требовали его запрета и устраивали молитвенные стояния. Так, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные пытались сжечь студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.

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