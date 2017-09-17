Разведывательные самолеты НАТО и Швеции заметили у российских границ

Авиация США, Германии, Дании и Швеции провела разведывательные полеты у российских границ.
У границы РФ на юге Балтики были замечены как минимум пять иностранных военных самолетов.
В частности, сегодня к Калининградской области со стороны Балтики приблизился стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, который вылетел с британской базы Милденхолл. Также были зафиксированы полеты германского патрульного противолодочного P-3C Orion и шведского разведывательного Gulfstream 4.
Как отмечает «Интерфакс», разведывательные самолеты НАТО и Швеция решили провести в первый день второго этапа российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Всего с начала учений западные военные самолеты совершили как минимум 20 разведывательных полетов у границ России и Белоруссии.
Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. Участие в маневрах принимают более 12 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей.
В частности, сегодня к Калининградской области со стороны Балтики приблизился стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, который вылетел с британской базы Милденхолл. Также были зафиксированы полеты германского патрульного противолодочного P-3C Orion и шведского разведывательного Gulfstream 4.
Как отмечает «Интерфакс», разведывательные самолеты НАТО и Швеция решили провести в первый день второго этапа российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Всего с начала учений западные военные самолеты совершили как минимум 20 разведывательных полетов у границ России и Белоруссии.
Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. Участие в маневрах принимают более 12 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей.
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