Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 21:23

    Разведывательные самолеты НАТО и Швеции заметили у российских границ

    1 комментарий

    Разведывательные самолеты НАТО и Швеции заметили у российских границ

    Разведывательные самолеты НАТО и Швеции заметили у российских границ

    Авиация США, Германии, Дании и Швеции провела разведывательные полеты у российских границ.

    У границы РФ на юге Балтики были замечены как минимум пять иностранных военных самолетов.

    В частности, сегодня к Калининградской области со стороны Балтики приблизился стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, который вылетел с британской базы Милденхолл. Также были зафиксированы полеты германского патрульного противолодочного P-3C Orion и шведского разведывательного Gulfstream 4.

    Как отмечает «Интерфакс», разведывательные самолеты НАТО и Швеция решили провести в первый день второго этапа российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Всего с начала учений западные военные самолеты совершили как минимум 20 разведывательных полетов у границ России и Белоруссии.

    Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. Участие в маневрах принимают более 12 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru