Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу

Сборная России по пляжному футболу переиграла Португалию в Суперфинале Евролиги.
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Решающая встреча турнира, который проходил в итальянской Террачине, закончилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
В составе сборной России дублем отметился Артур Папоротный (12-я и 22-я минуты). Кроме того, гол забил Юрий Крашенинников (9-я минута). Португальцы ответили точным ударом Джордана Сантоса (36-я минута).
Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. До сегодняшнего дня российская сборная четыре раза становилась его победителем (в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах).
В составе сборной России дублем отметился Артур Папоротный (12-я и 22-я минуты). Кроме того, гол забил Юрий Крашенинников (9-я минута). Португальцы ответили точным ударом Джордана Сантоса (36-я минута).
Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. До сегодняшнего дня российская сборная четыре раза становилась его победителем (в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах).
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