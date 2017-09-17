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  • 17.09, 21:23

    Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу

    Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу

    Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Сборная России по пляжному футболу переиграла Португалию в Суперфинале Евролиги.

    Решающая встреча турнира, который проходил в итальянской Террачине, закончилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

    В составе сборной России дублем отметился Артур Папоротный (12-я и 22-я минуты). Кроме того, гол забил Юрий Крашенинников (9-я минута). Португальцы ответили точным ударом Джордана Сантоса (36-я минута).

    Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. До сегодняшнего дня российская сборная четыре раза становилась его победителем (в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах).

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