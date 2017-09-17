По заоблачным ценам: чем Украина расплачивается за американский уголь

Хлебом и солью на Украине встречали первую партию американского угля. Пристань украсили
звездно-полосатыми флагами, спели гимн «Ще не вмерла» и провели пятиминутку ненависти к России.
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины: «Первая причина поставок угля из США — это наша полная независимость от России. Украина стала последним бастионом Европы. И если бы мы не сдержали российскую агрессию, то российские танки уже стояли бы в Варшаве и дальше на Западе».
Между тем уголь для Украины дорогой — 113 долларов за тонну. Вдвое дороже донецкого антрацита. Украине приходится покупать заокеанское топливо по заоблачным ценам. Однако страна, балансирующая на грани банкротства, готова выложить последнее на благо экономики США.
Люк Попович, вице-президент национальной Ассоциации горной промышленности: «Они, конечно, платят за уголь больше, чем должны. Не могу сказать, сколько Украина переплачивает. Коммерческая тайна. Но цена действительно завышенная. И это плюс нашим шахтерам. Сейчас большинство американских шахтеров в среднем зарабатывают 86 000 долларов в год, это очень хорошая прибыль».
Больше семи тысяч долларов в месяц. Сравните с заработком рядового украинца.
Олег Соскин, политолог: «В основном люди получают где-то в пределах 4500, то есть порядка 130 долларов. Пусть даже до 150. Естественно, что на такие деньги прожить зимой будет практически невозможно. Только на питание надо минимум три тысячи гривен».
Америке сделка выгодна. Трамп обещал поднять американскую экономику, и он это делает за счет Украины. На подходе проект по переводу украинских АЭС на американский уран. Есть предварительное соглашение о строительстве ядерного могильника на территории Незалежной. Ну а Киеву в ответ на американские дары придется либо вновь поднять тарифы для населения, либо пойти по миру с протянутой рукой.
Долг Украины — 76 миллиардов долларов. Уже в этом году за обслуживание этого долга Киев должен заплатить два миллиарда, плюс проценты по еврооблигациям — итого три миллиарда 300 миллионов. В следующем году надо будет отдать кредиторам уже четыре миллиарда, а в 2019-м — 13 миллиардов. Всего за три года набегает выплат на 20 миллиардов и 300 миллионов долларов США. Вопрос: где брать деньги? Даже если страна досуха выжмет свои золотовалютные резервы, этого не хватит.
Вероятно, Порошенко и компания, хотят провернуть любимый трюк — выпросить деньги, а потом сказать: всех, кому мы должны, мы прощаем. Проблема в том, что на Западе начали понимать: Украина слишком дорого обходится европейским налогоплательщикам. И даже МВФ тянет с перечислением давно обещанного транша в два миллиарда долларов. Валютный фонд ставит новые условия: Украина должна повысить пенсионный возраст. Отменить индексацию зарплат и пенсий. На треть поднять тарифы на газ и электроэнергию. К тому же Киев еще три года назад обещал обуздать коррупцию и очистить суды.
Еще одно условие кредиторов — отменить мораторий на продажу земли. Цель понятна: если Украина не сможет вернуть долги, пусть расплачивается натурой. Землей и остатками промышленных предприятий. Порошенко пока артачится, но управа на него найдется.
Михаил Саакашвили: «У нас ничего нема, только олигархи и коррупция! Нужно избавиться от олигархов и коррупции, и будет как в Польше! Сделать Украину такой супердержавой Европы, чтобы каждому украинцу было дюже классно жить!».
Рассыпая популистские лозунги, Саакашвили идет на Киев. Деньги — Джорджа Сороса. Силовое прикрытие обеспечивают нацбатальоны и бывший глава СБУ Наливайченко. Скорее всего, Саакашвили никем не воспринимается как кандидат в президенты, его задача — напугать Порошенко.
Самому Порошенко приходится изворачиваться и обещать всем золотые горы. Впрочем, фантазия у нынешних украинских властей богатая. Вот глава Минфина Данилюк заявил: дела в стране идут так хорошо, что скоро Украина сама начнет давать другим странам в долг. Вероятно, речь идет о другой, параллельной вселенной, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Между тем уголь для Украины дорогой — 113 долларов за тонну. Вдвое дороже донецкого антрацита. Украине приходится покупать заокеанское топливо по заоблачным ценам. Однако страна, балансирующая на грани банкротства, готова выложить последнее на благо экономики США.
Люк Попович, вице-президент национальной Ассоциации горной промышленности: «Они, конечно, платят за уголь больше, чем должны. Не могу сказать, сколько Украина переплачивает. Коммерческая тайна. Но цена действительно завышенная. И это плюс нашим шахтерам. Сейчас большинство американских шахтеров в среднем зарабатывают 86 000 долларов в год, это очень хорошая прибыль».
Больше семи тысяч долларов в месяц. Сравните с заработком рядового украинца.
Олег Соскин, политолог: «В основном люди получают где-то в пределах 4500, то есть порядка 130 долларов. Пусть даже до 150. Естественно, что на такие деньги прожить зимой будет практически невозможно. Только на питание надо минимум три тысячи гривен».
Америке сделка выгодна. Трамп обещал поднять американскую экономику, и он это делает за счет Украины. На подходе проект по переводу украинских АЭС на американский уран. Есть предварительное соглашение о строительстве ядерного могильника на территории Незалежной. Ну а Киеву в ответ на американские дары придется либо вновь поднять тарифы для населения, либо пойти по миру с протянутой рукой.
Долг Украины — 76 миллиардов долларов. Уже в этом году за обслуживание этого долга Киев должен заплатить два миллиарда, плюс проценты по еврооблигациям — итого три миллиарда 300 миллионов. В следующем году надо будет отдать кредиторам уже четыре миллиарда, а в 2019-м — 13 миллиардов. Всего за три года набегает выплат на 20 миллиардов и 300 миллионов долларов США. Вопрос: где брать деньги? Даже если страна досуха выжмет свои золотовалютные резервы, этого не хватит.
Вероятно, Порошенко и компания, хотят провернуть любимый трюк — выпросить деньги, а потом сказать: всех, кому мы должны, мы прощаем. Проблема в том, что на Западе начали понимать: Украина слишком дорого обходится европейским налогоплательщикам. И даже МВФ тянет с перечислением давно обещанного транша в два миллиарда долларов. Валютный фонд ставит новые условия: Украина должна повысить пенсионный возраст. Отменить индексацию зарплат и пенсий. На треть поднять тарифы на газ и электроэнергию. К тому же Киев еще три года назад обещал обуздать коррупцию и очистить суды.
Еще одно условие кредиторов — отменить мораторий на продажу земли. Цель понятна: если Украина не сможет вернуть долги, пусть расплачивается натурой. Землей и остатками промышленных предприятий. Порошенко пока артачится, но управа на него найдется.
Михаил Саакашвили: «У нас ничего нема, только олигархи и коррупция! Нужно избавиться от олигархов и коррупции, и будет как в Польше! Сделать Украину такой супердержавой Европы, чтобы каждому украинцу было дюже классно жить!».
Рассыпая популистские лозунги, Саакашвили идет на Киев. Деньги — Джорджа Сороса. Силовое прикрытие обеспечивают нацбатальоны и бывший глава СБУ Наливайченко. Скорее всего, Саакашвили никем не воспринимается как кандидат в президенты, его задача — напугать Порошенко.
Самому Порошенко приходится изворачиваться и обещать всем золотые горы. Впрочем, фантазия у нынешних украинских властей богатая. Вот глава Минфина Данилюк заявил: дела в стране идут так хорошо, что скоро Украина сама начнет давать другим странам в долг. Вероятно, речь идет о другой, параллельной вселенной, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Комментарии