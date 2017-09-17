Саакашвили пообещал не устраивать на Украине новую революцию

«Старый революционер» Саакашвили заявил на митинге, что новую революцию на Украине не планирует.
Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил на митинге в Виннице в воскресенье, что новой революции на Украине в его планах нет.
Михаил Саакашвили: «Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию».
Политик добавил, что намерен добиваться выполнения своих требований «законным путем», сообщает издание «Гордон».
Михаил Саакашвили: «Будем ездить по всей Украине и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге».
Лишенный украинского гражданства политик вернулся на Украину 10 сентября. С помощью сторонников он прорвался через кордоны пограничников и прошел на украинскую территорию. После этого инцидента правоохранители возбудили дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка.
На пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что закон при пересечении границы он не нарушал и будет бороться в суде за свое украинское гражданство. Кроме того, он заявил, что в ближайшее время приедет в Киев и представит свои требования к властям Украины.
Михаил Саакашвили: «Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию».
Политик добавил, что намерен добиваться выполнения своих требований «законным путем», сообщает издание «Гордон».
Михаил Саакашвили: «Будем ездить по всей Украине и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге».
Лишенный украинского гражданства политик вернулся на Украину 10 сентября. С помощью сторонников он прорвался через кордоны пограничников и прошел на украинскую территорию. После этого инцидента правоохранители возбудили дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка.
На пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что закон при пересечении границы он не нарушал и будет бороться в суде за свое украинское гражданство. Кроме того, он заявил, что в ближайшее время приедет в Киев и представит свои требования к властям Украины.
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