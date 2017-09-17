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  • 17.09, 19:51

    Саакашвили пообещал не устраивать на Украине новую революцию

    1 комментарий

    Саакашвили пообещал не устраивать на Украине новую революцию

    Саакашвили пообещал не устраивать на Украине новую революцию

    «Старый революционер» Саакашвили заявил на митинге, что новую революцию на Украине не планирует.

    Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил на митинге в Виннице в воскресенье, что новой революции на Украине в его планах нет.

    Михаил Саакашвили: «Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию».

    Политик добавил, что намерен добиваться выполнения своих требований «законным путем», сообщает издание «Гордон».

    Михаил Саакашвили: «Будем ездить по всей Украине и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге».

    Лишенный украинского гражданства политик вернулся на Украину 10 сентября. С помощью сторонников он прорвался через кордоны пограничников и прошел на украинскую территорию. После этого инцидента правоохранители возбудили дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка.

    смотреть«ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили
    «ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили
    На пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что закон при пересечении границы он не нарушал и будет бороться в суде за свое украинское гражданство. Кроме того, он заявил, что в ближайшее время приедет в Киев и представит свои требования к властям Украины.







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