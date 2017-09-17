Россияне уступили испанцам в матче за бронзу Евробаскета

Сборная России по баскетболу не смогла переиграть команду Испании в матче за третье место на чемпионате Европы.

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Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась со счетом 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) в пользу испанской сборной.



В составе российской команды лучшим стал Тимофей Мозгов. Он оформил дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов. У испанцев 26 очков и 10 подборов на счету у Пау Газоля.



Отметим, что чемпион Европы определится сегодня позднее в матче Сербии и Словении.