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  • 17.09, 19:51

    Россияне уступили испанцам в матче за бронзу Евробаскета

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    • Фото: Александров Михаил / ТАСС
    Россияне уступили испанцам в матче за бронзу Евробаскета

    Россияне уступили испанцам в матче за бронзу Евробаскета

    Россияне уступили испанцам в матче за бронзу Евробаскета
  • Фото: Александров Михаил / ТАСС

    • Сборная России по баскетболу не смогла переиграть команду Испании в матче за третье место на чемпионате Европы.

    Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась со счетом 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) в пользу испанской сборной.

    В составе российской команды лучшим стал Тимофей Мозгов. Он оформил дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов. У испанцев 26 очков и 10 подборов на счету у Пау Газоля.

    Отметим, что чемпион Европы определится сегодня позднее в матче Сербии и Словении.

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