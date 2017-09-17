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  • 17.09, 19:51

    При пожаре в Новгородской области сгорели женщина и трое детей

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    При пожаре в Новгородской области сгорели женщина и трое детей

    При пожаре в Новгородской области сгорели женщина и трое детей

    В Новгородской области при пожаре в жилом доме погибли женщина и трое малолетних детей.

    Трагедия случилась в поселке Поддорье Новгородской области в воскресенье днем. Пожар произошел в одноэтажном двухквартирном доме. Жертвами стали женщина и трое ее детей — дочери двух и четырех лет, а также трехлетний сын.

    Отмечается, что дом сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.

    На месте происшествия работает группа специалистов из Великого Новгорода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

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