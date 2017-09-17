При пожаре в Новгородской области сгорели женщина и трое детей

В Новгородской области при пожаре в жилом доме погибли женщина и трое малолетних детей.
Трагедия случилась в поселке Поддорье Новгородской области в воскресенье днем. Пожар произошел в одноэтажном двухквартирном доме. Жертвами стали женщина и трое ее детей — дочери двух и четырех лет, а также трехлетний сын.
Отмечается, что дом сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.
На месте происшествия работает группа специалистов из Великого Новгорода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Отмечается, что дом сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.
На месте происшествия работает группа специалистов из Великого Новгорода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону.
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